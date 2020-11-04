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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأعلى للإعلام: لائحة جزاءات للقنوات والبرامج الطبية المخالفة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:51 م
صالح الصالحي
صالح الصالحي
محمد جعفر
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كشف الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تحضير المجلس لإصدار لائحة جزاءات خاصة بالبرامج الطبية والقنوات التي تنشر إعلانات للأدوية والأعشاب، بهدف ضبط هذا الأمر، بعد رصد العديد من المخالفات فيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اجتماع المجلس التشاوري مع نقابة أطباء الأسنان يأتي في إطار عمل المجلس منذ فترة على إعداد المواد والمعايير الخاصة بالبرامج الطبية والصحية وإعلانات الأدوية المنتشرة على جميع الفضائيات.

وأضاف: أعددنا دراسات متخصصة في مدى التزام البرامج الطبية والقنوات بالمهنية والحرص على مصلحة المواطن والتأكد من التراخيص، وتبين ضرورة العمل على مواجهة المخالفات، لافتا إلى أنه تبين أن الإعلام الطبي والبرامج المتخصصة في الشأن الصحي مصابة بحالة من العشوائية رغم أنها من المفترض أن تخاطب المريض وأمله في الشفاء.

وتابع: لائحة الجزاءات والعقوبات التي يعمل عليها المجلس، تهدف إلى حماية المواطن والمتلقى من المحتوى غير المنضبط ووصول رسالة إعلامية هادفة وزيادة الوعي لدى المواطن.

ونوه بأن المجلس خاطب جميع النقابات الطبية كالصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان وكذلك وزارة الصحة، بمجموعة من الأكواد الخاصة بضبط الإعلام الطبي وتلقى المقترحات منهم، ويعكف حاليا على دراستها.

وأوضح: بناء على رد هذه الجهات سوف ينتهي المجلس إلى إصدار مجموعة من الجزاءات والعقوبات التي سوف يتم التشدد في تطبيقها على أي من المخالفين.

وتابع: نعمل على أن تكون النقابات الطبية شريك أساسي في متابعة البرامج لإخطار المجلس بالمخالفات، بمعاونة لجان المجلس المتخصصة.

ولفت: المجلس يعلم أن جزء كبير من البرامج غير المنضبطة وإعلانات الأدوية المضللة تبث من خلال بعض القنوات غير الخاضعة للمجلس، مختتما: سنقوم بتوعية المواطن بعدم الاستماع إلى هذه القنوات.

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