الانتهاء من 6 مشاريع قومية بـ7 مليارات جنيه بالغربية
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:49 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من 6 مشاريع قومية بإجمالي 7 مليارات و24 مليون جنيه وهي المجمع الصناعي بالمحلة (المرحلة الأولى) منطقة الصناعات النسيجية، محطة الصرف الصناعي والصحي بالدواخلية المحلة، توسعات محطة مياه طنطا (المرحلة الثانية)، المنطقة اللوجستية بسبيرلاي – طنطا (تجارية لوجستية)، تطوير العشوائيات عمارات كنضالية – طنطا، مستشفى صدر طنطا.
أشار المحافظ إلى أنه في ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة تم تحرير 771 تعاقد بنسبة 87% من إجمالي الملفات المقدمة، وفي ملف التصالح علي مخالفات البناء تم استلام 122 ألف و262 طلبًا سددوا رسوم جدية التصالح.
أشار المحافظ إلى أنه في ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة تم تحرير 771 تعاقد بنسبة 87% من إجمالي الملفات المقدمة، وفي ملف التصالح علي مخالفات البناء تم استلام 122 ألف و262 طلبًا سددوا رسوم جدية التصالح.