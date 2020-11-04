الانتهاء من 6 مشاريع قومية بـ7 مليارات جنيه بالغربية

أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من 6 مشاريع قومية بإجمالي 7 مليارات و24 مليون جنيه وهي المجمع الصناعي بالمحلة (المرحلة الأولى) منطقة الصناعات النسيجية، محطة الصرف الصناعي والصحي بالدواخلية المحلة، توسعات محطة مياه طنطا (المرحلة الثانية)، المنطقة اللوجستية بسبيرلاي – طنطا (تجارية لوجستية)، تطوير العشوائيات عمارات كنضالية – طنطا، مستشفى صدر طنطا.أشار المحافظ إلى أنه في ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة تم تحرير 771 تعاقد بنسبة 87% من إجمالي الملفات المقدمة، وفي ملف التصالح علي مخالفات البناء تم استلام 122 ألف و262 طلبًا سددوا رسوم جدية التصالح.