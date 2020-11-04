الغربية: توفير 10 آلاف فرصة عمل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

كشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم توفير عدد من فرص العمل، منهم 722 فرصة عمل من خلال مبادرة مشروعك و428 فرصة من خلال جهاز تنمية القرية، و4650 فرصة من القوى العاملة، و138 من وزارة التضامن.وأضاف أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وفر 10070 فرصة عمل من خلال 4879 مشروعا، وتوقيع بروتوكولين بقيمة 23 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية في مراكز كفر الزيات وزفتى وسمنود والسنطة.