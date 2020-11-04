خدمات أمنية بمحيط نادي الزمالك قبل لقائه الرجاء المغربي

نشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، خدماتها بمحيط نادي الزمالك في ميت عقبة، قبل مباراة إياب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.وتنتشر الخدمات الأمنية من رجال المباحث بمحيط النادي وشوارع العجوزة، تحسبًا لأي احتفالات في حالة فوز نادي الزمالك، حيث يتولى رجال المرور تسيير الحالة المرورية منعا لحدوث تكدسات، وأيضا تحسبا لحدوث أعمال شغب في حالة خسارة الزمالك المباراة.يلعب بعد قليل نادي الزمالك على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيًا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.