إحالة المتهمين بسرقة محل مصوغات بالأميرية إلى الجنايات

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "ولاء. ع، طارق. م، حمادة ع" عاطلين أقروا بارتكابهم واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بعد مداهمته لمدة أسبوع منطقة الأميرية.وأقروا بسرقتهم مصوغات ذهبية تقدر بـ٤٦٠ ألف جنيه، وقاموا بتقسيمها على أنفسهم، وكل منهم لاذا بالفرار بمكان غير الآخر، تمهيدا لبيع المسروقات بأماكن مختلفة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية تفيد بسرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.