حملة ترامب تطالب بإعادة فرز الأصوات في «ويسكونسن»

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستطلب على الفور إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، اعتراضا على النتيجة.من جانبها، قالت مسئولة الانتخابات في ويسكونسن إنه يحق لأي طرف مراجعة عملية الفرز، مؤكدة في الوقت ذاته أن عملية تدقيق الأصوات تحتاج لوقت، وفق قناة "CNBC" نيوز الأمريكية.واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، حملة الديمقراطي جو بايدن، بالتورط في إقحام 500 ألف بطاقة تصويت في ولاية بنسلفانيا، خاصة بمنافسه.وقال ترامب: "ظهور بطاقات مفاجئة ليلا في بعض الولايات غيرت في النتائج"، مشيرا إلى أنه كان أمس متقدمًا في عدة ولايات، وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة.