وزيرة الصحة تنهي تكليف رشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة وتكلف سحر فرج

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتكليف الصيدلانية سحر أحمد محمود فرج، إخصائي صيدلة ثان، ومدير وحدة التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المذكورة لمدة 3 أشهر.وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، لـ«الدستور» أن الوزيرة قررت إنهاء تكليف الرئيس السابق للإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.رشا زيادة، بناءً على تقارير تقييم الأداء التي أفادت بوجود تقصير في أداء «زيادة» في مهام عملها.