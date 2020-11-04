ماذا يحدث فى حالة النزاع على نتيجة الانتخابات؟

يقترب الأمريكيون من سيناريو يمكن أن يوصف بأنه «دراما قانونية وسياسية»، يتحدد فيها اسم ساكن البيت الأبيض عبر مزيج من المحاكم وتدخلات ساسة الولايات والكونجرس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فوزه على خصمه الديمقراطى جو بايدن، رغم عدم اكتمال النتائج فى عدد من الولايات المتأرجحة التى ستحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية.ويؤكد إعلان «ترامب» المخاوف التى تسود الشارع الأمريكى منذ أسابيع من ذهاب أحد المرشحين للطعن على نتائج الانتخابات، ما يفتح الباب أمام السيناريو الصعب.. فماذا يحدث فى حالة النزاع على نتيجة الانتخابات الأمريكية؟دعاوى قضائيةيمكن أن يؤدى تقارب النتائج بين المرشحين إلى التقاضى بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات فى الولايات الحاسمة.ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة فى أى من الولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا فى نهاية المطاف، كما حدث فى فلوريدا فى انتخابات عام ٢٠٠٠، عندما فاز الجمهورى جورج دبليو بوش على الديمقراطى آل جور بفارق ٥٣٧ صوتًا فى فلوريدا، بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.وعيّن «ترامب» القاضية إيمى كونى باريت فى المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذى من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة فى أعضاء المحكمة بواقع ٦ أعضاء إلى ٣، لذا يمكن أن تكون النتيجة فى صالح المرشح الجمهورى إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.المجمع الانتخابىلا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية، وبموجب الدستور يصبح المرشح الذى يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابى، البالغ عددها ٥٣٨ صوتًا، الرئيس المقبل للبلاد. ويضم المجمع الانتخابى ٥٣٨ ممثلًا عن الولايات المختلفة، مقسمين على الولايات وفق نسب معينة، لاختيار الرئيس وفق نتيجة التصويت فى كل ولاية.ففى الانتخابات الأمريكية يدلى الناخبون بأصواتهم فى منافسات على مستوى الولايات، لا على مستوى الدولة، ويحتاج المرشح إلى الفوز بـ٢٧٠ صوتًا على الأقل من أصوات ما يعرف بالمجمع الانتخابى.وحين يتوجه الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية يصوتون لمجموعة من المسئولين يشكلون المجمع الانتخابى، وأعضاء هذا المجمع هم من ينتخبون الرئيس ونائبه.وقد لا يكون الفائز بالتصويت الشعبى هو الرئيس، وذلك إذا حصل أحد المرشحين على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، دون الحصول على العدد الكافى من أصوات المجمع الانتخابى لتأمين الأغلبية اللازمة، وعددها ٢٧٠ صوتًا.ففى عام ٢٠١٦، حصل دونالد ترامب على عدد أقل بثلاثة ملايين صوت مما حصلت عليه هيلارى كلينتون، لكنه فاز بالرئاسة لأنه حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابى، بواقع ٣٠٤ أصوات.وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع فى ١٤ ديسمبر للإدلاء بأصواتهم، ويلتقى مجلسا الكونجرس يوم السادس من يناير لفرز الأصوات وإعلان الفائز.وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج فى ولاياتهم، ويطلعون الكونجرس على المعلومات، وفى بعض الولايات قد يصوت أعضاء المجمع الانتخابى للمرشح الذى يفضلونه بغض النظر عما حصل عليه من أصوات الناخبين، لكنهم فى الواقع العملى يصوتون لصالح المرشح الفائز بأغلبية الأصوات فى الولاية.وإذا ما صوت عضو فى المجمع الانتخابى على غير اختيار الولاية، يوصف بـ«الخائن».انتخابات طارئةفى حال عدم حصول أى من المرشحين على أغلبية الأصوات فى المجمع الانتخابى، فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى «انتخابات طارئة» بموجب التعديل الثانى عشر للدستور، ويعنى ذلك أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.وتجرى انتخابات طارئة أيضًا فى حالة التعادل بحصول كل مرشح على ٢٦٩ صوتًا بعد الانتخابات.وهناك، أيضًا، العديد من المسارات الممكنة التى قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود فى عام ٢٠٢٠.وأى نزاع انتخابى فى الكونجرس سينتهى قبل الموعد النهائى وهو ٢٠ يناير، وهو الموعد الذى ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالى.وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونجرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة، وتشغل هذا المنصب حاليًا الديمقراطية نانسى بيلوسى.