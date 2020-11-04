موعد طرح كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط .. وقيمة المقدم

يدير الكثيرين من الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي محرك البحث العالمي "جوجل"، لمعرفة موعد طرح كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط الموجهة لمحدوي ومتوسطي الدخل في 235 مكتب بريد متنشر عبر محافظات الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تم وضعها وفقا لمساحات الشقق المطروحة وآلية الدفع وفقا للدخل الشهري للراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الممولة من صندوق التمويل العقاري.

موعد طرح كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسة شروط لحجز 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق تتراوح مساحتها مات بين 100 – 120 مترا، يوم 1 نوفمبر لذوى الاحتياجات الخاصة و8 نوفمبر لجميع الراغبين في حجز الشقق السكنية والذي يستمر حتى 7 ديسمبر المقبل حيث يتم شراء كراسة الشروط 550 جنيه، بـ 10 مناطق مختلفة يتم استلامها في موعد أقصاه 36 شهرا والتي يتم تخصيصها وفقا للقرعة العشوائية من خلال الحاسب الآلي إذا توافر في المتقدم الشروط المطلوبة لتخصيص وحدة سكنية.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يستطيع الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الممولة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري بإتباع الخطوات التالية :-

شراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان من أقرب فرع مكتب بريد بـ 550 جنيه

دفع مقدم الحجز عبر بنك التمويل العقاري لجدية التعاقد

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري( من هنا)

كتابة بيانات الراغب في الحصول على شقة سكنية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان بالكامل ، المحافظة، .. )

اختيار التقديم على طلب وحدة سكنية

إرفاق الأوراق المطلوبة وأنتظار التحميل

الضغط على كلمة إرسال

تعرف على قيمة المقدم المطلوب لحجز شقق الاسكان الاجتماعي

قبل معرفة موعد طرح كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يجب أن نعرف قيمة المقم المطلوب حيث وصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 471 ألف جنيه، فيما بلغ مقدم الحجز للشقق 110 متر إلى 51 ألف جنيه بإجمالي 503 ألف جنيه.





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