أطول يوم فى حياة أمريكا.. ماذا حدث فى معركة الانتخابات الرئاسية؟

من جانبه، قال السيناتور السابق ريك سانتوروم، وهو حليف جمهورى لـ«ترامب»، إنه يشعر بقلق شديد مما قاله الرئيس، مضيفًا أنه من الجيد القول بأنه يعتقد أنه فاز، كما فعل «بايدن»، لكن «فكرة القول، باستخدام كلمة «تزوير» عندما كان الناس يعدون الأصوات خاطئة.





حملة بايدن تصف خطاب الرئيس بـ«الشائن وغير المسبوق»





وأضاف: «لا بد أن نتحلى بالصبر لحين انتهاء العمل الصعب للجنة الانتخابات، وفرز جميع الأصوات، لكننى سعيد بما وصلنا له»، معبرًا عن شكره البالغ لكل من تقدم وأدلى بصوته فى هذه الانتخابات، وامتنانه لكل من ناصره فى هذا السباق.





مكالمات تحث الناخبين على عدم التصويت





ويأتى الارتفاع المفاجئ هذا العام فى أعقاب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لعام ٢٠١٨ التى شارك فيها ٥٠٪ من الناخبين المؤهلين ارتفاعًا من ٣٧٪، وهى الأعلى خلال ما يزيد عن قرن.





السماح لمصابى «كورونا» بالتصويت شخصيًا







عاشت الولايات المتحدة، والعالم أجمع بالطبع، أسخن ٤٨ ساعة ربما فى القرن الحديث، مع فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تنافس فيها الرئيس الحالى دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى، ومنافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطى نائب الرئيس الأسبق، خاصة فى ظل الإقبال التاريخى على التصويت.وزاد «ترامب» من سخونة الأحداث بعد أن أعلن، بشكل غير مفاجئ لكثيرين، عن أنه فاز فى الانتخابات، وذلك قبل انتهاء عملية فرز الأصوات، متحدثًا عن «عمليات تزوير» وهو ما أحدث ردود أفعال صاخبة خاصة فى صفوف الديمقراطيين، فيما رأى محللون أن الرئيس يلعب بالنار بالتشكيك فى أقوى منظومة ديمقراطية حول العالم.وحتى مثول الجريدة للطبع كانت الحظوظ متقاربة بين «ترامب» و«بايدن» وأيًا ما كان مَنْ سيحقق الأغلبية اللازمة للفوز بالمنصب، فإن المعركة يبدو أنها لن تنتهى على ما عهدنا فى الانتخابات الأمريكية، إذ يؤكد مراقبون أن واشنطن على أبواب معركة قانونية ربما ستستمر لمدة أطول حتى يصبح الرئيس غير مشكوك فى شرعيته.«الدستور» ترصد فى السطور التالية واقع ما جرى فى هذه المعركة الساخنة من بعد إغلاق صناديق الاقتراع حتى مثول الجريدة للطبع.ترامب يشعل الأحداث بـ«حديث التزوير» وإعلان الفوز مبكرًابداية الأحداث الساخنة كانت مع خروج «ترامب» معلنًا عن فوزه فى مواجهة غريمه الديمقراطى جو بايدن، وقال، فى كلمة من البيت الأبيض: «بصراحة.. لقد فزنا فى الانتخابات»، متحدثًا عن «تزوير»، ومشيرًا إلى أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا.وفى التفاصيل، أعلن «ترامب» عن أنه سيذهب إلى المحكمة العليا فى محاولة لوقف فرز الأصوات، وهو ما وصفته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية بأنه «سيمزق أمة منقسمة بالفعل».وتحدث الرئيس عما وصفه بـ«عمليات تزوير» يقوم بها الديمقراطيون قائلًا: «هذا خداع للشعب الأمريكى ويعد إحراجًا لبلدنا، ونريد أن نستخدم القانون بطريقة مناسبة، لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية. ونحن نريد أن يتوقف فرز الأصوات».وواصل «ترامب» معركته ضد «التزوير» عبر حسابه على «تويتر»، حيث كتب فى تغريدة عبر صفحته الرسمية: «لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات».لكن موقع التدوينات القصيرة وضع علامة تحذير على التغريدة التى اتهم فيها الرئيس الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.وذكرت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن موقع «تويتر» أرفق مع التغريدة ما يفيد بإخلاء مسئوليته، قائلًا: «إن محتواها محل خلاف وربما يكون مضللًا».كما انتقد حلفاء الرئيس الأمريكى وخصومه من الجمهوريين والديمقراطيين إعلانه الفوز فى الانتخابات، وتعهده بالطعن فى عملية فرز الأصوات التى ما زالت مستمرة فى عدة ولايات.وقال كريس كريستى، الحاكم الجمهورى السابق لولاية نيوجيرسى والحليف المقرب لـ«ترامب»، فى تصريحات تليفزيونية، إنه يجب فرز جميع الأصوات المتبقية، مضيفًا أن الوقت ليس مناسبًا لإعلان الفوز، وأنه لا يتفق مع ما فعله «ترامب»، حسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فى نسختها الإلكترونية، أمس.وفى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، خاطب النائب الجمهورى عن ولاية إلينوى، آدم كينزينجر، الذى عبّر عن معارضته «ترامب» فى الماضى، الرئيس قائلًا: «توقف.. سيتم احتساب الأصوات وستفوز أو تخسر، وستقبل أمريكا ذلك.. الصبر فضيلة».من جانبه، تعهد الديمقراطى توم وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، بأن يتم احتساب صوت كل ناخب، وقال: «لا يزال لدينا أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد فى بنسلفانيا، وقد وعدت مواطنيها بأننا سنحتسب كل صوت وهذا ما سنفعله».وأضاف: «لنكن واضحين: هذا هجوم حزبى على انتخابات بنسلفانيا، وأصواتنا، والديمقراطية.. تعمل مقاطعاتنا بلا كلل لفرز الأصوات بأسرع وأدق ما يمكن، وستشهد بنسلفانيا انتخابات نزيهة وسنحصى كل صوت».كما انتقد العديد من المراسلين والمعلقين فى قناة «فوكس نيوز»، المعروفة بتأييدها «ترامب»، مزاعم الرئيس بفوزه قبل فرز جميع أصوات الناخبين، ووصفتها المعلقة دانا بيرينو بأنها «غير مسئولة للغاية»، بينما قال المحلل خوان ويليامز إنها تتجاوز الحدود.لم يتأخر رد حملة «بايدن» على تصريحات «ترامب» كثيرًا، إذ أصدرت، جين أومالى ديلون، مديرة حملة المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية، بيانًا شديد اللهجة عقب خطاب المرشح الجمهورى ووصفته بأنه «شائن وغير مسبوق وغير صحيح».وقالت «ديلون»: «بيان الرئيس حول عمليات فرز الأصوات كان مشينًا وغير مسبوق وغير صحيح، لأنها محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين».وأضافت: «نكرر ما قاله بايدن، ترامب لا يقرر نتائج هذه الانتخابات، ولا حتى بايدن، الشعب الأمريكى هو من يقرر والعملية الديمقراطية ستستمر حتى النهاية».وفى ظهوره الأول مع بدء فرز الأصوات أعرب المرشح الديمقراطى عن تفاؤله بالفوز بالانتخابات، مطالبًا مؤيديه بالتحلى بالصبر.وقال «بايدن»، فى كلمه ألقاها أمام حشد من مؤيديه، أمس: «إننى سعيد بما وصلنا له حتى الآن، وأنا أعتقد أننا نمضى على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات».بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» التحقيق فى مكالمات هاتفية آلية تم الإبلاغ عنها تحث الناخبين الأمريكيين على البقاء فى المنزل والبقاء آمنين وعدم التصويت فى الانتخابات الرئاسية الجارية، وذلك وفقًا لما أعلنه مسئول بارز فى وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية. وقال المسئول- الذى لم يفصح عن اسمه حسبما نقلت شبكة «سى إن إن» الأمريكية -إن المكالمات الآلية من هذا النوع تحدث فى كل انتخابات، معربًا عن اعتقاده بأن هذا الأمر أصبح أكثر فائدة، حيث إنه بمثابة تكرار الرسالة للمواطن الأمريكى الذى يجب أن يكون على دراية بالأشخاص الذين يحاولون ترهيبه وتقويض ثقته بنفسه.نسبة المشاركة الأعلى خلال ما يزيد على قرنأشارت تقديرات إحصائية أمريكية، أمس، إلى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هذا العام الأعلى خلال ما يزيد على قرن.وقدرت شركة «إديسون ريسيرش» للأبحاث، حسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فى نسختها الإلكترونية، أنه تم الإدلاء بأكثر من ١٥٧ مليون بطاقة اقتراع على منصب الرئيس، وهو ما يمثل نسبة مشاركة تبلغ ٦٥٫٧٪ بين الناخبين المؤهلين، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يمثل ارتفاعًا حادًا عن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦ والبالغة ٦٠٫١٪، موضحًا أنها ستكون الأعلى منذ عام ١٩٠٨، عندما أدلى ٦٥٫٧٪ من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، وكان ذلك قبل إقرار التعديل الدستورى التاسع عشر الذى ضمن للمرأة حق التصويت.كشفت صحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية عن أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سمحت للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحى أو المصابين بفيروس «كورونا» بالتصويت شخصيًا فى الانتخابات الأمريكية.وأوضحت الصحيفة أن إرشادات مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية، التى جرى تحديثها مؤخرًا، تنص على أنه يحق للناخبين التصويت، بغض النظر عما إذا كانوا مرضى أو فى الحجر الصحى.وأشارت إلى أنه يتعين على الناخب إخبار موظفى الاقتراع بأنه مريض أو قيد الحجر الصحى، ويجب على الناخبين ارتداء كمامة والابتعاد مسافة ٦ أقدام عن الآخرين وغسل أيديهم قبل التصويت وبعده.متظاهرون فى واشنطن وبعض الولايات واعتقال العشرات منهمنشبت اشتباكات حادة، أمس، بين محتجين أمريكيين أمام البيت الأبيض ومدن أمريكية أخرى، ما أدى إلى اعتقال العشرات.وذكرت صحيفة «يو إس توداى»، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن العشرات نظموا مسيرة فى شوارع لوس أنجلوس، وتجمهر أكثر من ٢٠٠ شخص فى رالى عاصمة نورث كارولينا، ونفس الأمر فى بورتلاند أوريجون، كما شهدت ولاية مينيسوتا اعتقال العشرات.وحسب الصحيفة فقد اشتعلت الأجواء مع انتهاء ليلة أمس الأول، وربما سكب الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الزيت على النار من خلال الإدلاء بتصريح أعرب فيه عن اعتقاده بأن الانتخابات مزورة.. وذلك عندما كان «بايدن» يتقدم بشكل طفيف فى السباق، رغم أنه لم يتم وقتئذ فرز الأصوات فى عدة ولايات.وذكرت الصحيفة أن الاحتجاجات فى واشنطن العاصمة، على الرغم من الأجواء السلمية التى سادتها فى الغالب، شهدت بعض المواجهات خلال الليل، وسعت الشرطة فى المنطقة لتفريق الحشد.