نجل نشوى مصطفى يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف نجل الفنانة نشوى مصطفى، تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بفيروس كورونا.وكتب عبر حساب والدته نشوى مصطفى على "فيسبوك": "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعو لأمى وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة احنا دلوقتى فى عربية الإسعاف فى طريقنا للمستشفى شكرا.. وزارة الصحة المصرية.. شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين".وكانت قد كتبت نشوى مصطفى في آخر تعليق لها عبر فيسبوك منذ ساعات قليلة: "بموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح انهى مستشفى".