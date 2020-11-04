ريم العدل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، إصابتها بفيروس "كورونا"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،ويأتي ذلك عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.وكتبت ريم عبر حسابها بموقع التواصل الشهير: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".