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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.. تعرف على موعد امتحانات الترم الأول 2021

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:57 م
امتحانات
امتحانات
شيماء حسين
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يدير الطلاب وأولياء أمورهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة موعد امتحانات الترم الأول 2021، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدرسي الجديد الذي أنطلق يوم 17 أكتوبر الماضي في التقرير التالي نستعرض الخطة الزمنية للعام الدرسي الحالي بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد بين طلاب المدارس.

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي .. تعرف على موعد امتحانات الترم الأول 2021

قبل بدء العام الدرسي  الجديد 2020 – 2021 أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الذي انطلق يوم 17 أكتوبر الماضي ويستمر إلى 24 يونيو القادم بمدة دراسة فعلية 33 أسبوعا، حيث يبدأ الترم الأول في 17 أكتوبر وينتهى في 5 فبراير، حيث تبدأ امتحانات الترم الأول في 23 يناير وتبدأ اجازة نصف السنة في 6 فبراير وتنتهى في 18 فبراير 2021، حيث تم وضع جدول حضور استثنائي للطلاب وفقا للوضع الراهن للبلاد.

تعرف على سير العملية التعليمة في ظل انتشار فيروس كورونا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخر ما تداولة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم على الفيس بوك بإغلاق المدارس والجامعات في منتصف نوفمبر الجاري، وأكدت أن الدراسة مستمرة وفقا للاجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد كوفيد 19 الذي احتاج العالم مؤخرا وراح ضحيته الملايين من سكان العالم حيث أن معدلات الإصابة في المدارس لا تزيد عن 49 حالة فقط من بين 25 مليون طالب ومعلم وإداري.

 

تعرف على سيناريوهات وزارة التربية والتعليم في حالة وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا

 

قبل معرفة موعد امتحانات الترم الأول 2021، يجب أن يعرف الطلاب وأولياء أمورهم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت سيناريوهات بديلة في حالة وقف الدراسة بسبب انتشار الوباء العالمي فيروس كرونا المستجد كوفيد 19 حيث وفرت خدمات التعليم الأونلاين المبني على شرح المناهج من خلال بث فيديوهات تعليمية عبر المنصات التعليمية المختلفة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا

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