قرار مهم من «التعليم» للمدارس بشأن التعامل الإعلامي

أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم خطابًا للدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية لشؤون المعلمين، نص على أنه في الآونة الأخيرة لوحظ قيام بعض القنوات الفضائية ومراسلي الصحف العربية والأجنبية الدخول لبعض المدارس والتصوير وإجراء بعض اللقاءات والتسجيل مع العاملين بالمدارس أو الطلاب بها دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لذلك.ناشدت الإدارة المركزية بإصدار تعليمات نحو استطلاع رأيها مسبقا قبل إجراء أي أعمال تصوير بالمدارس أو إجراء أي برامج إعلامية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوقت كاف؛ حرصًا على العملية التعليمية والصالح العام.