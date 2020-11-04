بعد تدشين كنيسة بابا دبلو.. هل الكنيسة تدشن البشر؟

تمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، طقس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانه بابا دبلو بشبرا مصر، والبعض يتسائل هل التدشين طقسا يخص الاشياء المادية فقط في الكنيسة ولا نصيب للبشر فيه.

عزيز عوض، امين خدمة المرحلة الثانية، والمدرس بمركز تأهيل الخُدام، قال للدستور إن التدشين هو طقس كنسي يفيد تخصيص الموضع او الانسان المدشن لخدمة الله وحده، اذن فالبشر لهم نصيب في ذلك التدشين.

وقال عوض ان تدشين البشر وتكريسهم هو طقس ورد في العهد القديم حيث امر الله بتخصيص سبط لاوي وتكريسه ليخرج منه الكهنة في العهد القديم وهم اشخاص مخصصون لخدمة الله، كما ان الملوك في العهد القديم كانوا يمسحون بالزيت اعلانا لخدمة الله.

وفي الايام الحاضرة اوضح عوض ان المعمودية والكهنوت يعتبرا طقسان من طقوس تدشين البشر ففي المعمودية يعلن تخصيص ذلك الانسان لله باتباع المسيحية كديانة وايمان، وكذلك في الكهنوت يعلن اختيار الفرد ان يترك كل شئ ويتخصص في دعوة البشر لعبادة الله.