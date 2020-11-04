رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد تدشين كنيسة بابا دبلو.. هل الكنيسة تدشن البشر؟

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:47 م
جرجس صفوت
طباعة
تمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، طقس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانه بابا دبلو بشبرا مصر، والبعض يتسائل هل التدشين طقسا يخص الاشياء المادية فقط في الكنيسة ولا نصيب للبشر فيه.
عزيز عوض، امين خدمة المرحلة الثانية، والمدرس بمركز تأهيل الخُدام، قال للدستور إن التدشين هو طقس كنسي يفيد تخصيص الموضع او الانسان المدشن لخدمة الله وحده، اذن فالبشر لهم نصيب في ذلك التدشين.
وقال عوض ان تدشين البشر وتكريسهم هو طقس ورد في العهد القديم حيث امر الله بتخصيص سبط لاوي وتكريسه ليخرج منه الكهنة في العهد القديم وهم اشخاص مخصصون لخدمة الله، كما ان الملوك في العهد القديم كانوا يمسحون بالزيت اعلانا لخدمة الله.
وفي الايام الحاضرة اوضح عوض ان المعمودية والكهنوت يعتبرا طقسان من طقوس تدشين البشر ففي المعمودية يعلن تخصيص ذلك الانسان لله باتباع المسيحية كديانة وايمان، وكذلك في الكهنوت يعلن اختيار الفرد ان يترك كل شئ ويتخصص في دعوة البشر لعبادة الله.

موضوعات متعلقة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«المرأة الأفريقية» بقنا فى زيارة لقصر الأمير يوسف كمال (صور)

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء