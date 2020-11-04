البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية (فيديو)

اضغط وبدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، العمل بالإجراءت الاحترازية الجديدة، وذلك وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي منها أن لا تزيد نسبة الحضور في صلوات القداسات عن 25% من الحضور، بحيث يكون فرد واحد على كل دكة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، كما ينطبق ذلك على صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل الاجتماع الأسبوعي، بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.كما شارك بصلوات العشية، واليت عقبها يلقي قداسته عظته الأسبوعية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، وحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبادرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باتخاذ عدة إجراءات احترازية مُشددة، تجنبًا لانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.