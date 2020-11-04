رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:31 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
طباعة
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل الاجتماع الأسبوعي، بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما شارك بصلوات العشية، واليت عقبها يلقي قداسته عظته الأسبوعية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، وحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبادرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باتخاذ عدة إجراءات احترازية مُشددة، تجنبًا لانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، العمل بالإجراءت الاحترازية الجديدة، وذلك وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي منها أن لا تزيد نسبة الحضور في صلوات القداسات عن 25% من الحضور، بحيث يكون فرد واحد على كل دكة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، كما ينطبق ذلك على صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها. اضغط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

كيف تمكنت مصر من القضاء على الإرهاب فى أرضها؟

منوعات

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

معهد الفلك: 16 نوفمبر غرة ربيع الآخر

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«فاطمة ويامنة وجمالات».. نساء في شعر الأبنودي