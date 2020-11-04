فرنسا: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على التجارة مع أوروبا

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يكون لها تأثير يذكر على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.وأضاف الوزير الفرنسي- في تصريح نقله راديو فرنسا الدولي- "أنه من غير المرجح أن تتخلى واشنطن عن مواقفها سواء فاز دونالد ترامب أم خسر".وتابع: "دعونا لا نخدع أنفسنا، الولايات المتحدة لم تكن شريكا ودودا للدول الأوروبية منذ عدة سنوات، وسواء تم انتخاب جو بايدن أو دونالد ترامب من قبل الأمريكيين، لا شيء يغير هذه الحقيقة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن القارة الأمريكية فصلت نفسها عن القارة الأوروبية.جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت تعريفات جمركية بمليارات الدولارات على الواردات الأوروبية على مدى السنوات الأربع الماضية، بعدما أكد ترامب وجود عوائق غير عادلة ضد الشركات الأمريكية التي تحاول المنافسة في أسواق القارة.