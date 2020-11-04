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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«الأب» لـ فلوريان زيلر يفتتح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:07 م
فلوريان زيلر
فلوريان زيلر
دعاء عبد المقصود
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42 التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.

ويقول محمد حفظي رئيس المهرجان: "يسعدنا أن تفتتح الدورة 42 بفيلم "الأب"، الذي يخطف الأنفاس ويحطم القلوب، بقصته القوية والمؤثرة التي ستذهل جمهور القاهرة عند مشاهدته في ديسمبر المقبل، وقد أخرجه فلوريان زيلر بإتقان شديد، بمشاركة الممثل القدير أنتوني هوبكنز والممثلة أوليفيا كولمان اللذان يقدمان مع باقي فريق التمثيل أداء متميزا".

من جانبه؛ يقول مخرج الفيلم فلوريان زيلر: "فخور باختيار فيلم "الأب" لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي العريق، ومتشوق جدا لرد فعل الجمهور عند مشاهدة هذا الفيلم الخاص على الشاشة الكبيرة ".

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