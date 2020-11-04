«القومي لأسر الشهداء» ينظم يوم ترفيهي بمناسبة عيد الطفولة

أعلن المجلس القومي لأسر الشهداء، عن تنظيم يوم ترفيهي لأسر الشهداء والمصابين بمتحف جاير أندرسون وجامع أحمد ابن طولون وإقامة ورشة فنية للأطفال وذلك الإثنين القادم.يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها المجلس بمناسبة عيد الطفولة والتي ستستمر على مدار الشهر الحالي.ويحق لجميع أسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس في كافة المحافظات الاشتراك في تلك الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها تباعًا.