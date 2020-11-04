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تقارير ومتابعات

حقيقة إلغاء وزارة التعليم نسب الزيادة على مصروفات جميع المدارس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:58 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نعمات مدحت
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تصدرت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب حول حقيقة إلغاء وزارة التعليم نسب الزيادة على مصروفات جميع المدارس، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب خروج بيان رسمي من قبل الوزارة حول إلغاء نسب الزيادة وإرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية.

حقيقة إلغاء وزارة التعليم نسب الزيادة على مصروفات جميع المدارس

 ووفقا لما قالته وزارة التربية والتعليم الفني، إنه تقرر إلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات العام الدراسي الحالي 2020-2021، وذلك طبقا لمنشور تم إرساله إلى جميع المديريات التعليمية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بخصوص تحصيل مصروفات التعليم والأنشطة بالمدارس الخاصة " عربي ولغات ودولي" خلال العام الدراسي الجديد.

أسباب نسبة زيادة المصروفات الدراسية

 وعبر المنشور الذي أرسلته وزارة التعليم كشفت خلاله أن الظروف التي تمر بها العالم بسبب وباء كورونا  الذي اجتاح العالم منذ بداية 2020، وراح ضحيته الآلاف من المواطنين في المجتمعات، والتي أدت إلى التأثر السلبي على اقتصاد الدولة كافة، من جانبها اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، أمرين: الأول: إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021،والآخر: استمرار تحصيل مصروفات " التعليم والنشاط" على عام 2019/2020.

إلغاء وزارة التعليم نسب الزيادة على مصروفات جميع المدارس، كان مقترحا تم عرضه على اللجنة المركزية للتعليم الخاص، التي عقدت جلستها في 1 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، والتي اعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، وقررت اللجنة في نهاية الجلسة إيقاف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسي الحالي 2020.

ويذكر إلى أن هناك مصادر من داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، أكدت خلال تصريحات لها تم تداولها عبر المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية، أن المقصود بعدم إضافة الشريحة لمصروفات العام الدراسي الحالي هي نسبة 7% حتى 10%، وذلك وفقا للزيادات التي حددها الكتاب الدوري الصادر في العام الدراسي 2018، والذي من المقرر أن تسير عليه المدارس منذ العام قبل الماضي فقط.

من جانبهم أشاد أولياء الأمور بقرار  إلغاء وزارة التعليم نسب الزيادة على مصروفات جميع المدارس.

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