ولاية بنسلفانيا: لا يزال هناك ملايين الأصوات يجب فرزها

أعلنت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تعداد 50% من أصوات المقترعين عبر البريد ولا يزال هناك ملايين الأصوات يجب فرزها.وصرحت السكرتيرة- في مؤتمر صحفي- بأن آلاف المتطوعين والمسؤولين يعملون على فرز الأصوات، مضيفة: "نعمل على مدار الساعة للانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج".ونوهت بأن الولاية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في التصويت عبر البريد مقارنة بانتخابات عام 2016، مشيرة إلى أن الولاية تعمل على تعداد الأصوات بشكل دقيق.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.