6 فبراير.. أولى جلسات طعون المتهمين بـ«حريق محطة مصر»

حددت محكمة النقض، جلسة 6 فبراير المقبل، كأولى جلسات نظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "حادث حريق محطة مصر"، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالمشدد من 3 إلى 15 سنة بحق المتهمين، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام الدائرة السبت "ا" الجنائية.وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في مارس الماضي بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبدالحميد.