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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:14 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، دراسة غلق المحال التجارية والمطاعم والورش والمقاهي، وتم الاتفاق على تأجيل إعلان المواعيد النهائية لحين دراسة جميع الوزارات للأمر، والاتفاق عليه بما يخدم العاملين في هذه المهن وعدم إلحاق أي ضرر بمصادر رزقهم.

وكشف مصدر مسئول، لـ«الدستور» أن قرار تحديد موعد غلق المحال والورش والمطاعم والكافيهات، يأتي للحد من انتشارها بطريقة عشوائية، خاصة في المناطق السكنية، لافتًا إلى أن القرار سيكون به استثناءات لعدد من المحال والورش، خاصة البعيدة عن المناطق السكنية، وأن القرار لا علاقة له بأزمة فيروس كورونا.

أشار إلى أن وضع المحافظات السياحية سيكون مختلفًا، ومن المقترح أن تكون مواعيد الغلق من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا.

جاء أبرز المواعيد المقترحة التي ناقشتها الحكومة لإغلاق المحال لتتراوح بين الساعة 10 و11 و12 صباحًا، على أن تختلف في الصيف عن الشتاء وأن أقصى مواعيد للغلق ستكون 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهي في الشتاء، وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهي فى الصيف 1 بعد منتصف الليل، وغلق الورش قبل المحال التجارية بساعة.

كما يستثنى من الدراسة المقترحة الصيدليات ومحال البقالة والسماح بغلق المحال في مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية، على أن تطبق مدة الغلق خلال فترة الليل فقط.

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