«مضللة».. «تويتر» يُقيد الوصول لتغريدة لترامب

قيّد مطور برامج "تويتر" الوصول لتغريدة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعد اتهامه فيها الديمقراطيين بالتزوير، وفقا لما ذكرت فضائية العربية.ووضع موقع تويتر إشارة "مضللة" على تغريدة لترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قرارا مماثلا. وكتب ترامب "قسم أو كامل مضمون التغريدة مثيرة للجدل وقد يكون مضللا بشأن طريقة المشاركة في اقتراع أو أي عملية مدنية أخرى".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020، بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.