رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خالد بدوى: أولوياتي بالنواب تطوير البنية التحتية بالمدارس وتخفيف الكثافة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:17 م
الدكتور خالد بدوي
الدكتور خالد بدوي
محمد الشريف
طباعة
قال الدكتور خالد بدوي، الفائز بعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أجندة مهمة تقودها التنسيقية داخل مجلس النواب، وهي إتاحة التنوع والاختلاف، لممثلي التنسيقية داخل المجلس لتحديد الأولويات فى كل دائرة انتخابية، أو فى كل مجال من مجالات البرنامج الانتخابى الخاص به، مضيفا أنه يضع على أجندته التشريعية عدد من الأولويات التى سيركز عليها داخل مجلس النواب.

وأضاف بدوي، لـ"الدستور"، أنه سيركز على تعديل واستصدار بعض القوانين الجديدة خاصة بالجزء التشريعي، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات على القوانين، وتشمل فئات مختلفة منها قضايا المعلم، وذلك قبل قرار الرئيس الصادر بشأن المعلمين وتعديل الكادر الخاص بهم، بالإضافة إلى قوانين الإدارة المحلية وقانون تخص إتاحة فرص الاستثمار داخل مصر.

وأشار بدوي، إلى أن هناك مجموعة من التشريعات التى سيعمل عليها، بجانب التركيز على مجموعة من التحديات التى تخص أغلب دوائر الجمهورية منها قطاع الصحة وتطوير البنية التحتية للوحدات الصحية فى القرى والنجوع، وخدمات البنية التحتية، كمثل خدمات الصرف الصحي وتوصيل المياه والكهرباء كمثل القرى المترامية الأطراف فى المناطق النائية.

وأضاف: أنه سيركز على قضايا التكدس فى الفصول وتطوير بعض البنية التحتية فى المدارس وتخفيف الكثافة، والاهتمام بقضايا العمالة الموسمية وتشريع بمثابة الحماية الاجتماعية لهم، وكذلك التركيز على قانون المحليات وإجراء انتخابات مجلس النواب، وسيتم التحرك نحو ذلك بمجرد حلف.

موضوعات متعلقة

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ «الدستور»: النتائج لم تحسم.. ترامب «مشاكس» وبايدن سيعيد الاتفاق النووي

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

كيف تمكنت مصر من القضاء على الإرهاب فى أرضها؟

منوعات

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

معهد الفلك: 16 نوفمبر غرة ربيع الآخر

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«فاطمة ويامنة وجمالات».. نساء في شعر الأبنودي