خالد بدوى: أولوياتي بالنواب تطوير البنية التحتية بالمدارس وتخفيف الكثافة

قال الدكتور خالد بدوي، الفائز بعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أجندة مهمة تقودها التنسيقية داخل مجلس النواب، وهي إتاحة التنوع والاختلاف، لممثلي التنسيقية داخل المجلس لتحديد الأولويات فى كل دائرة انتخابية، أو فى كل مجال من مجالات البرنامج الانتخابى الخاص به، مضيفا أنه يضع على أجندته التشريعية عدد من الأولويات التى سيركز عليها داخل مجلس النواب.وأضاف بدوي، لـ"الدستور"، أنه سيركز على تعديل واستصدار بعض القوانين الجديدة خاصة بالجزء التشريعي، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات على القوانين، وتشمل فئات مختلفة منها قضايا المعلم، وذلك قبل قرار الرئيس الصادر بشأن المعلمين وتعديل الكادر الخاص بهم، بالإضافة إلى قوانين الإدارة المحلية وقانون تخص إتاحة فرص الاستثمار داخل مصر.وأشار بدوي، إلى أن هناك مجموعة من التشريعات التى سيعمل عليها، بجانب التركيز على مجموعة من التحديات التى تخص أغلب دوائر الجمهورية منها قطاع الصحة وتطوير البنية التحتية للوحدات الصحية فى القرى والنجوع، وخدمات البنية التحتية، كمثل خدمات الصرف الصحي وتوصيل المياه والكهرباء كمثل القرى المترامية الأطراف فى المناطق النائية.وأضاف: أنه سيركز على قضايا التكدس فى الفصول وتطوير بعض البنية التحتية فى المدارس وتخفيف الكثافة، والاهتمام بقضايا العمالة الموسمية وتشريع بمثابة الحماية الاجتماعية لهم، وكذلك التركيز على قانون المحليات وإجراء انتخابات مجلس النواب، وسيتم التحرك نحو ذلك بمجرد حلف.