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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على بدء توصيل المرافق بمجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:56 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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التقي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لبحث ومناقشة موقف المشروعات المنفذة بالمحافظة.

وتم التأكيد على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل أصول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في موعد غايته يناير القادم، فور انتهاء لجان الحصر من عملها تمهيداََ لبدء العمل بالمراكز المختلفة.

وأوضح الزملوط أنه تم الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولي من أعمال توصيل المرافق بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة، وبدء تركيب العدادات الكودية بالمنازل بمدينة الخارجة وتنفيذ عدد من المنازل الريفية في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تناسب جميع فئات المواطنين.

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