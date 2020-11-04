بدء مؤتمر صحفى لحملة المرشح الديمقراطى جو بايدن (فيديو)

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، عن بدء مؤتمر صحفي الآن بشأن متابعة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأكدت الحملة: "لم نتواصل بشكل مباشر مع حملة دونالد ترامب ونقوم بواجباتنا حتى اللحظة الأخيرة، ولدينا دعم كبير في صفوف الأمريكيين من أصول لاتينية".كما أعلنت أيضا عن لقاء بايدن الحصري اليوم للشعب الأمريكي بعد ساعات قليلة من الآن.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.