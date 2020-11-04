رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عاصي الحلاني من تحضيرات حفل مهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:12 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
محمد مجدي
طباعة
نشر الفنان عاصي الحلاني، كواليس تحضيراته الأخيرة التي تسبق حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.

ونشر الحلاني مقطعا له في الكواليس وعلق قائلًا: "التحضير لحفل الليلة على المسرح الكبير مسرح دار الأوبرا المصرية واللقاء الأحب الى قلبي دائمًا أتمنى أن تكون ليلة من أحلى الليالي بإذن الله عاصي الحلاني".

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم افتتحت أول أمس فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

موضوعات متعلقة

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

كيف تمكنت مصر من القضاء على الإرهاب فى أرضها؟

منوعات

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

معهد الفلك: 16 نوفمبر غرة ربيع الآخر

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«فاطمة ويامنة وجمالات».. نساء في شعر الأبنودي