عاصي الحلاني من تحضيرات حفل مهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

نشر الفنان عاصي الحلاني، كواليس تحضيراته الأخيرة التي تسبق حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.ونشر الحلاني مقطعا له في الكواليس وعلق قائلًا: "التحضير لحفل الليلة على المسرح الكبير مسرح دار الأوبرا المصرية واللقاء الأحب الى قلبي دائمًا أتمنى أن تكون ليلة من أحلى الليالي بإذن الله عاصي الحلاني".وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم افتتحت أول أمس فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.