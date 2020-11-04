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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8479 حالة تعافٍ في أعلى نسبة شفاء منذ بدء كورونا بالعراق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:18 م
الصحة العراقية
الصحة العراقية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 8479 حالة تعافٍ من فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت الوزارة- في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء- أن هذه الإحصائية تعد أعلى نسبة شفاء تسجلها البلاد منذ بدء انتشار الوباء في العراق.

يُشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام.

كما سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم 3 آلاف و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و60 حالة وفاة.

وذكر بيان الوزارة أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 485 ألفًا و870 حالة منها 57 ألفًا و507 حالات ما زالوا يتلقون العلاج و430 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و128 حالة.

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