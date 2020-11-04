محافظ الغربية يتفقد مقار مبيت قوات تأمين الانتخابية بكفر الزيات وبسيون

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية لمجلس النواب والمقررة يومي ٧ و٨ من الشهر الجاري بتفقد المقار بمراكز كفر الزيات وبسيون.حيث أشاد المحافظ بالتجهيزات التي توفرها مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بتواجد مديري المدارس ومسئولي الصيانة طوال الفترة الانتخابية لتلبية أي احتياجات وإصلاح أي أعطال تحدث بالمدرسة.وأثناء الجولة تلاحظ وجود حرائق على جانبي الطريق بقريتي برما والحداد، فوجه المحافظ رئيسي مركز ومدينة طنطا وبسيون بسرعة اتخاذ اللازم نحو إطفاء الحرائق ومحاسبة المقصرين.