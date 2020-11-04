عمومية «إيجيكو» تعتمد المجلس الجديد للشركة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، برئاسة هشام أبوالعطا، تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمدة 3 أعوام والتي جاء فيها محمد موسى شعيب، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي والمهندس أحمد أبوشبانة، العضو المنتدب وعلاء نبيه، عضو مجلس إدارة.كما تم تعيين عبدالحي عبدالحميد، عضو مجلس إدارة، إضافة إلى ممثل العاملين الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات والمهندس أيمن يحيى، عضو مجلس إدارة منتخب.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.