مد فترة سحب كراسات المجمع الصناعي بالمحلة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد فترة سحب كراسات الشروط إلى بعد غد الخميس ٥ نوفمبر كآخر موعد لحجز كراسات الشروط للوحدات الصناعية الجديدة بالمحلة الكبرى، والتي تشهد توفير عدد من التسهيلات والتيسيرات التي تتيحها الحكومة، لحجز الوحدات والمصانع الجديدة المطروحة، ومن بينها خفض مقدم الحجز من ٥٠ ألف جنيه إلى ١٠ آلاف فقط.كانت المحافظة أعلنت عن طرح كراسة الشروط الخاصة لعدد ٦١١ وحدة بمجمع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى مجهزة بجميع المرافق والخدماتوسيتم سحب كراسة الشروط حتى 5/11/2020 وتقديم الطلبات حتى 23- 11- 2020 بمقر جهاز تنمية المشروعات بالغربية ومقر هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.