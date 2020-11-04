رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ندوة حول نظم الري الحديث وترشيد استخدام المياه في الزراعة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:57 م
ترشيد استخدام المياه
ترشيد استخدام المياه في الزراعة
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتحديث منظومة الري الحقلي، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية ودخل المزارعين.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي بعنوان: سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، التي شارك فيها الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، وجمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

أشار نصار إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وإرشاد المزارعين بالمحافظات المختلفة بأهمية التحول الى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين في هذا الأمر.

من ناحيته، استعرض الدكتور سعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فوائد استخدام أساليب الري الحديثة التي تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلًا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري.

أضاف الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي أن تحديث الري يساهم أيضًا، في رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا إلى أن الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلًا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، ما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.

واستعرض جمعة بكير، أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أهمية جودة مستلزمات وشبكات نظم الري الحديث والحرص على صيانتها بشكل مستمر.

موضوعات متعلقة

«أسرته تركته وحيدًا».. كيف يتابع ترامب عملية فرز الأصوات من البيت الأبيض؟

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية استكمال المفاوضات

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية استكمال المفاوضات

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

كيف تمكنت مصر من القضاء على الإرهاب فى أرضها؟

منوعات

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
باشاغا فى القاهرة!
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
المزيد

الثقافة

«المرأة الأفريقية» بقنا فى زيارة لقصر الأمير يوسف كمال (صور)

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء