ندوة حول نظم الري الحديث وترشيد استخدام المياه في الزراعة

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتحديث منظومة الري الحقلي، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية ودخل المزارعين.جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي بعنوان: سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، التي شارك فيها الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، وجمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.أشار نصار إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وإرشاد المزارعين بالمحافظات المختلفة بأهمية التحول الى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين في هذا الأمر.من ناحيته، استعرض الدكتور سعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فوائد استخدام أساليب الري الحديثة التي تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلًا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري.أضاف الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي أن تحديث الري يساهم أيضًا، في رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا إلى أن الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلًا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، ما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.واستعرض جمعة بكير، أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أهمية جودة مستلزمات وشبكات نظم الري الحديث والحرص على صيانتها بشكل مستمر.