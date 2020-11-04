حملة ترامب: التوقعات ستؤدي في النهاية إلى فوز الرئيس

أعلنت حملة دونالد ترامب أن التوقعات ستؤدي في النهاية إلى فوز الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة: "إذا احتسبنا كل أقلام الاقتراع القانونية سنفوز".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.