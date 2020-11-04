هوكايدو اليابانية: تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أعلنت سلطات مقاطعة هوكايدو اليابانية، الأربعاء، اعتزامها تشديد الإجراءات الاحترازية بعدما عادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع مجددا.وأعلنت السلطات تسجيل 75 إصابة جديدة منها 51 حالة في العاصمة سابورو، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتخطى فيه الأعداد حاجز السبعين حالة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).وقال حاكم المقاطعة ناوميتشي سوزوكي: "لدينا شعور قوي بالأزمة بخصوص الوضع الحالي، أعتقد أنها اللحظة الحاسمة ويجب أن نطبق إجراءات أكثر صرامة".