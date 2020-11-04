«مياه القناة» تستعد لانتخابات النواب بأعمال التسليك والتطهير

أعلن اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن تم الانتهاء من وضع خطة عمل شاملة وتشكيل لجان فنية، للمرور على المقرات الانتخابية لمجلس النواب في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية وبورسعيد، لمتابعة أى أعطال قد تحدث في مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير والتسليك للمطابق والغرف الخاصة بخطوط الصرف الداخلية والخارجية في محيط اللجان الانتخابية المقرر لها 7، و8 من نوفمبر.وأكد رئيس مياه القناة، بأنه تم التشديد على رؤساء القطاعات الجغرافية الثلاثة في محافظات القناة بالمتابعة المستمرة والمرور على المقار الانتخابية، للتأكيد من عدم وجود أي أعطال مفاجئة في شبكات المياه أو الصرف الصحي والتأكد من اختبار حنفيات الحريق بالمقار الانتخابية واختبارها، بالإضافة إلى سحب عينات من المياه بصفة مستمرة بالمناطق التابعة للشركة للتأكد من جودتها.وأضاف اللواء عصمت، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حريصة على المشاركة من خلال توفير كافة سبل الدعم اللازمة خلال فترة العملية الانتخابية، المقبلة في السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.