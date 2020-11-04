الخطة الوطنية لذوي الاعاقة

ـ قانون جديد يكفل حقوقهم

ـ صندوق دعم المعاقين

عاش الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشين لسنوات طويلة، لا يحصلون على أبسط حقوقهم ولم تكن لهم قوانين تحميهم، وفي السنوات القليلة الماضية تغير الوضع تمامًا، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياته خاصة أن عددهم ليس بالقليل، فحسب الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشكل نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر".ولم يكتف الرئيس بإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما صدر قانون جديد يكفل حقوقهم، بالإضافة إلى إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.وترصد "الدستور" في التقرير التالي كيف دعمت الدولة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.تضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنت الدولة سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضاياهم، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.أصدرت الحكومة قانون جديد رقم 10 لسنة 2018 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة.كما أعطاهم الحق في الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24، والإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.وأجبر القانون الجديد أصحاب العمل على استيفاء نسبة 5% لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع عقوبات لمن يخالف تطبيق هذا القرار، وتلتزم الدولة وجميع المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني، وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.لضمان توفير كافة الحقوق اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا في شهر أغسطس الماضى.ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالي.ووفر القانون الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.