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فن

موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:15 م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المهتمين بالدراما المصرية في معرفة موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة، وذلك بالبحث عنه عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قبل بدء المسلسل بساعات قليلة حيث من المقرر أن يبدأ غدا الخميس 4 نوفمبر، وفقا لما أعلنته المواقع الإخبارية، ومن المقرر عرض المسلسل على أجزاء متتالية، وذلك وفقاً لطبيعة الرواية التي كتبها المؤلف الراحل أحمد خالد توفيق.

موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة


ووفقا لما أعلنه عمرو سلامة، مخرج العمل عبر رسالة على موقع التواصل "انستجرام" أن الموسم الأول من مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متوفر في ١٩٠ دولة، مترجما إلى أكثر من ٣٢ لغة، وسيبدأ يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ من العام الجاري، وسيعرض على شبكة "نتفليكس" بوصف صوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، ويعد العمل الأول الذي سيقدم بهذا الشكل في الوطن العربي.

أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة


تدور أحداث المسلسل حول شخصية رفعت إسماعيل، الذي يبلغ من العمر أربعين عاما، أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ويدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعي لأمراض الدم في القاهرة، وترجع أصوله إلى محافظة الشرقية.

يواجه إسماعيل في قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التي يقابلها.

ويشار إلى أن أول ظهور لرفعت إسماعيل كان في 1993 سرداً لمغامرته مع مومياء الكونت دراكولا عام 1959 والمغامرة التي أعقبت ذلك في 1961 مع مستذئب في رومانيا.

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة، يذكر أن المسلسل من إنتاج كل من محمد حفظي، وعمرو سلامة المخرج والمنتج التنفيذي للعمل، وتم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع.

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