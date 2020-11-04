التعاون الخليجي يبحث مع المملكة المتحدة سبل تعزيز التعاون

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني رانيل جاياواردينا، آخر المستجدات في الأبعاد الاقتصادية للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه قد جرى ذلك خلال اجتماعهما -عبر الاتصال المرئي- كما تمت مناقشة وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار خطة العمل المشترك بين الجانبين، والمراجعة المشتركة للتبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين.