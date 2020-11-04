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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة «التصالح حياة»

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:01 م
حازم عمر
حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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التقى حازم عمر نائب محافظ قنا، ممثلي البرنامج الرئاسي ومسئولي حياة كريمة لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة " التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين محدودي الدخل والأولى بالرعاية، في حضور كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة أعمال مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأشار نائب المحافظ خلال الاجتماع إلى أن أعمال المبادرة تأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تم ترشيحها للمبادرة بلغ 1314 حالة منها 210 حالات تمت الموافقة على استحقاقها لدفع رسوم مخالفات التصالح، منوها بأن المبادرة مستمرة وتستهدف دفع رسوم التصالح لمن تقدموا بطلبات ومن لم يتقدموا من المواطنين الأولى بالرعاية.

وأضاف عمر أنه ستتم الاستعانة بقاعدة بيانات برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها وزارة التضامن كبرنامج تكافل وكرامة لتكون بمثابة دليل إرشادي للقائمين على أعمال المبادرة لحصر الفئات المستحقة.

وأشار نائب محافظ قنا في بيان صحفي، إلى أنه سيتم تشكيل لجان مكونة من مسئول من المتابعة والأملاك والتضامن الاجتماعي للعمل بجانب خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة للمشاركة في عمليتي الحصر والرصد الميداني للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

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