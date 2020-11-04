ضبط 58 طن أرز فاسد داخل مخازن السلع الغذائية ببني سويف

تمكنت حملة مشتركة من إدارة تموين الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية من التحفظ على أحد مخازن السلع التموينية بداخله 58 طن أرز معبأ داخل اكياس بداخلها دود وسوس حي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتم إخطار العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.