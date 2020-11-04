محافظ قنا: جميع الأجهزة التنفيذية حريصة على بحث مشاكل المواطنين

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأكد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا على التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.وأشار المحافظ في بيان صحفي لمكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا،، إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين بمختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة.