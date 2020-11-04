بوتين: العلاقات بين الأعراق أصبحت موضوعًا للمضاربات عالميًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: إن العلاقات بين الأعراق أصبحت موضوع مضاربات في العالم، حيث يحاول المتطرفون التشويش عليها.وفي اجتماع عبر الفيديو مع ممثلي الجمعيات الدينية الروسية بمناسبة عيد الوحدة الوطنية الذي تحتفل به روسيا، قال بوتين: "إن أصعب المسائل وأكثرها حساسية للعلاقات بين الأعراق والأديان، تصبح أحيانًا وللأسف، موضوع مضاربات لألعاب جيوسياسية عديمة الضمير، ويحاول المتطرفون والراديكاليون التشويش عليها، والتحريض على الكراهية والعداء المتبادلين"، حسب ما نقلته وسائل محلية.وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن بوتين سيلتقي عبر الفيديو مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا بمناسبة عيد الوحدة الوطنية، والذي يجري الاحتفال به كل عام يوم 4 نوفمبر، وذلك منذ عام 2005.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلم في الكرملين العام الماضي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، جائزة لمدير مركز أبحاث العلاقات بين الأعراق التابع لمعهد علم الاجتماع أ. دروبيشيفا، وذلك لمساهمته في تعزيز الوحدة بين الأعراق الروسية، بالإضافة إلى جوائز الدولة لـ16 مواطنًا روسيًا وأجنبيًا.