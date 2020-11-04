بعد فرز 94% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب فى ميتشجان

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، في ولاية ميتشجان، بعد فرز 94% من الأصوات، على منافسه الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لقناة فوكس نيوز الأمريكية.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملًا في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديموقراطي.ويحمل المرشحان ترامب وبايدن، رؤي مختلفة فى الكثير من الملفات، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين، وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة.