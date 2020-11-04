انعقاد المنتدى المفتوح للاتحاد الإفريقى 2020.. غدًا

ينعقد المنتدى المفتوح للاتحاد الإفريقي، غدا الخميس، عبر الإنترنت، ضمن فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت 2020 ويخطط الاتحاد الإفريقي لعقد منتدى حوكمة الإنترنت الإفريقي التاسع افتراضيًا خلال شهر نوفمبر عقب المنتدى المفتوح.ويهدف المنتدى المفتوح للاتحاد الإفريقي إلى مناقشة الشمول الرقمي خاصًة فيما يتعلق ببناء القدرات والشبكات المجتمعية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتعاون الرقمي، كما سيناقش أنشطة بناء القدرات في مجال حوكمة الإنترنت والتابعة للمشروع المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعنوانه "مبادرة السياسات والتنظيم لإفريقيا الرقمية" التي تركز على الشمول الرقمي وعلاوة على ذلك، سيناقش المنتدى موضوعات تخص أهداف التنمية المستدامة، خاصًة الأهداف رقم 5 و8 و9 و10 و17.ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى عدد كبير من أصحاب المصلحة، من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمعات التقنية والمجتمع المدني والوزراء والبرلمانيين ووسائل الإعلام والمنظمات الإقليمية والدولية.ويضم المنتدى عدد من المتحدثين من عدة هيئات، منها مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمانة منتدى حوكمة الإنترنت الإفريقي، المجموعة الاستشارية لأصحاب المصلحة المتعددين لمنتدى حوكمة الإنترنت الإفريقي، مشروع مبادرة السياسات والتنظيم لإفريقيا الرقمية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي هو منظمة دولية تتألف من 55 دولة عضوًا التي تشكل دول القارة الإفريقية تأسس الاتحاد بصورة رسمية في عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية والتي استمرت من 1963 وحتى 1999.