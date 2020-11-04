أمير كرارة يدخل لوكيشن «نسل الأغراب» خلال أيام

يستعد الفنان أمير كرارة لبدء تصوير أول مشاهد "نسل الأغراب" الذي يخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج محمد سامي انتهى من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة الماضية، ويعكف على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة."نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سويًا في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.