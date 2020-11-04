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الثقافة

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:30 م
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
آلاء حسن
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على الرغم من أن الأديبة مي زيادة عاصرت كوكبة من ألمع الأدباء وأشهر الشعراء، والتقت بهم جميعًا في صالونها الأدبي الذي كانت تفتحه أمامهم مساء كل يوم ثلاثاء في العشرينيات، فإنها ارتبطت وجدانيًا بأديب لم تلتق به طوال حياتها، وهو الشاعر جبران خليل جبران.

كان يفصل بين الأديبين مسافة بين القاهرة ونيويورك، وكان جبران هو الأديب الذي استأثر بانشغالها ووجدانها، وكانت نتيجة هذه العلاقة بل هذا الحب الذي ألف بين قلبيهما هي هذه الرسائل التي تبادلها جبران ومي.

لم تقتصر رسائل "جبران" إلى "مي" على كونها تعبيرا من أديب عبقري عن حبه الفريد لأديبة زمانها، بل تعدت إلى كونها تفصح عن آراء وأفكار جبران في الحب والفن والحياة.

وفي كتاب "مي زيادة.. حياتها وسيرتها وأدبها وأوراق لم تنشر" للدكتور خالد غازي، تناول فيه حياة مي زيادة واستطاع أن ينقب جيدًا في حياتها وتاريخها، ومع الطبعة الجديدة من الكتاب والتي صدرت عن وكالة الصحافة العربية بالقاهرة، احتوت على عدد من الرسائل الخطية بينها وبين عدد من المشاهير في الأدب والفكر، ومن بين تلك الرسائل التي كتبها جبران خليل جبران في تعزيته لوالدها، فقال:
يا مارى يا صديقتى العزيزة عرفت اليوم أن والدك قد ذهب إلى ما وراء الأفق الذهبى، وأنه قد بلغ المحجة التى يقصدها الناس كلهم فلماذا يا ترى أقول لك، أنت يا مارى أبعد فكرًا وسمعًا من تلك الألفاظ التى يقدمها الناس معزين مواسين.
ولكن في قلبي الرغبة والشوق إلى الوقوف أمامك، وفي قلبي الحنين إلى ضم يدك بيدك صامتًا شاعرًا بكل ما يغمر روحك الحلوة على قدر ما يستطيع القريب الغريب أن يشعر بما تشعرين.
والله يباركلك يا ماري والله يحرسك كل يوم وكل ليلة.. جبران.

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