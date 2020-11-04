حبس «عروس الدلنجات» والمتهمين بقتل شاب ودفنه في زايد

قرر المستشار أيمن الشق رئيس محكمة جنح مستأنف الدلنجات بمحافظة البحيرة، وعضوية المستشارين حازم قاسم وحازم حبيب، وسكرتارية عماد خليف، حبس عروس الدلنجات ونجل عمتها وصديقه، المتهمين بقتل عريسها قبل زفافها بأسبوع، 45 يوما على ذمة التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات بلاغا من أهلية المجني عليه ويدعى "أحمد،ع،ع،د"، 25 عاما، عامل، ومقيم بعزبة يونس حميدة، باختفائه عقب خروجه من منزله، متوجها لمحل عمله بمحافظة القاهرة وانقطاع الاتصال معه والاشتباه في اختفائه جنائيا.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط الأمن العام ومباحث الدلنجات، وتم فحص خط سير وعلاقات المجني عليه وتبين من التحريات أن المجني عليه قام بخطبة فتاة تدعى "رحاب" منذ 6 أشهر، وتم تحديد يوم 25 أغسطس موعدا للزفاف.وأضافت التحريات ارتباط عروس المجنى عليه بعلاقة عاطفية بابن عمتها، ورصدت التحريات مشاهدة للمجني عليه صحبة نجل عمه العروس، ويدعى "محمود ا،ل،ش"، 25 عاما، سائق، ومقيم قرية محمود شراقى بمركز الدلنجات داخل موقف سيارات الأجرة واستقلاهما السيارة الخاصة بصديقه.وأثناء قيام ضباط فريق البحث بتكثيف التحريات فوجئوا بقيام المتهم "محمود،ا،ل،ش" ابن عمة خطيبة المجني عليه يقوم بتسليم نفسه لضباط المباحث، واعترف بقيامه بارتكاب واقعة قتل المجني عليه المبلغ باختفائه، بأن قام بانتظار المجني عليه بمدخل القرية لسابقة علمه من خطيبته بعزمه السفر القاهرة، وعرض عليه توصيله للقاهرة.وقام بذبحه بعد أن دس له المخدر في العصير وبعد أن فقد الوعي، قام بالاشتراك مع صديقه ويدعى "محمد،ر،ع،ا،ل"، 25 عاما، سائق ومقيم زاوية حمور بمركز الدلنجات، بذبحه بسكين والتعدي عليه بآلة حادة على رأسه، وبعد أن تأكدا أنه فارق الحياة، قاما بدفنه أسفل كوبري بنطاق الشيخ زايد، بواسطة فأس كان قد أعدها مسبقا ثم توجها عقب ذلك لمدينة الدلنجات وتظاهرا بالبحث عنه مع أهليته.