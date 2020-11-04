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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

النيابة تقرر تحريز ملابس «طبيب الميكروباص» لفحصها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:37 م
طبيب الميكروباص
طبيب الميكروباص
سارة الوردانى
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قررت النيابة العامة في الشرقية، تحريز ملابس معيد في كلية الطب بالزقازيق، الشهير بـ"طبيب الميكروباص" وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحص السائل المنوي وإعداد تقرير مفصل، وموافاة النيابة بنتائجه، كما قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمتي التحرش والفعل الفاضح العلني في مكان عام.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن طالبة جامعية فوجئت بطبيب حديث التخرج يمارس العادة السرية أمامها، ليتوقف السائق على صرخات الفتاة، ويمسك ركاب السيارة بالمتهم.

وأخطرت الشرطة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب فعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة داخل ميكروباص أجرة، كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة.

وقالت مصادر أمنية، إن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد أن تمكن ركاب السيارة من الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة عقب استغاثة الطالبة وصرخاتها من تصرف المتهم المشين، مشيرة إلى أن الشرطة حررت محضرًا بالواقعة، وأن الطبيب أنكر تلك الفعلة، وادعى أن الطالبة لفقت له تلك الاتهام، موضحة أن تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث سوف تكشف عن تفاصيل الواقعة.

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