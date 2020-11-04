«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولًا: أهم العمليات1-الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلاءم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.ثانيا: التسميد300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم + 100 كجم كبريت زراعي.ثالثا: برنامج الريالاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر شجرةعمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر شجرةرابعًا: برنامج المكافحة1- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصى بها.2- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء.