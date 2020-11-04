«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:57 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلاءم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.
ثانيا: التسميد
300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم + 100 كجم كبريت زراعي.
ثالثا: برنامج الري
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر شجرة
رابعًا: برنامج المكافحة
1- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصى بها.
2- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلاءم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.
ثانيا: التسميد
300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم + 100 كجم كبريت زراعي.
ثالثا: برنامج الري
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر شجرة
رابعًا: برنامج المكافحة
1- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصى بها.
2- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء.