رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:57 م
الموالح
الموالح
عبدالناصرمحمد
طباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلاءم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.

ثانيا: التسميد
300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم + 100 كجم كبريت زراعي.

ثالثا: برنامج الري
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر شجرة

رابعًا: برنامج المكافحة

1- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصى بها.

2- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء.

موضوعات متعلقة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية استكمال المفاوضات

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«المرأة الأفريقية» بقنا فى زيارة لقصر الأمير يوسف كمال (صور)

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء